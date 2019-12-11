Через сильний туман в Запоріжжі скасовуються і затримуються рейси літаків

У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" в середу скасовані 4 рейси затримуються 4 з-за складних метеорологічних умов (туман).

Про це Українським Новинам повідомив представник адміністрації аеропорту.

Зокрема, скасовано рейс PQ 7151 "Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх (Єгипет)" авіакомпанії SkyUp з вильотом у 02:05, рейс PS086 "Запоріжжя - Бориспіль" "Міжнародних авіаліній України" з вильотом в 6:45, рейс TK1480 "Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" Turkish Airlines з вильотом в 09:40.

Також скасовано рейс TK1469 "Стамбул (Туреччина) - Запоріжжя" Turkish Airlines з вильотом в 8:45.

Затримуються рейси M9317 "Запоріжжя - Мінськ (Білорусь)" з вильотом в 6:45, M9201 "Запоріжжя - Київ" з вильотом в 7:20 (обидва - авіакомпанії "Мотор Січ"), PQ 182 "Запоріжжя - Бориспіль" з вильотом в 19:00 і PQ 7152 "Шарм-ель-Шейх (Єгипет) - Запоріжжя" з вильотом до 18:00 (обидва - авіакомпанії SkyUp) .

Як повідомляли Українські Новини, небезпечний туман накрив Київ увечері у вівторок, рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

Тим часом крижаний циклон йде в Україну зі снігом і сильними вітрами: синоптик дала прогноз на тиждень. Також в Україну йдуть антициклон Sarena і атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на весь грудень.