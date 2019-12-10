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10 декабря 2019, вторник, 18:07 169
Общество 2019-12-10T18:15:01+02:00
Українські Новини
Опасный туман накроет Киев вечером во вторник, спасатели объявили желтый уровень опасности

Опасный туман накроет Киев вечером во вторник, спасатели объявили желтый уровень опасности

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Туман в Киеве, Туман в Украине, Туман

Густой туман ожидается в Киеве вечером во вторник, 10 декабря. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киеве на своей странице в Facebook со ссылкой на Укргидрометцентр.

В сообщении уточняется, что туман накроет столицу во вторник вечером и задержится до среды.

"Внимание! Предупреждение о тумане в Киеве. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в Киеве вечером 10 декабря, ночью и в первой половине дня 11 декабря туман, видимость 200-500 м. (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.

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