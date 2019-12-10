Опасный туман накроет Киев вечером во вторник, спасатели объявили желтый уровень опасности

Густой туман ожидается в Киеве вечером во вторник, 10 декабря. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киеве на своей странице в Facebook со ссылкой на Укргидрометцентр.

В сообщении уточняется, что туман накроет столицу во вторник вечером и задержится до среды.

"Внимание! Предупреждение о тумане в Киеве. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в Киеве вечером 10 декабря, ночью и в первой половине дня 11 декабря туман, видимость 200-500 м. (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.