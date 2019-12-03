подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю
03 декабря 2019, вторник, 05:50 448
Жизнь 2019-12-03T05:50:02+02:00
Українські Новини
Ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю

Ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю

Погода, Похолодание, Непогода, Прогноз погоды, Диденко
Заснеженная ель. Фото: pexels
Заснеженная ель. Фото: pexels

После аномально теплой осени, зима проявила себя с морозами до -2 и снегопадами в первую неделю декабря. Во вторник, 3 декабря, во всех областях Украини ожидается мокрый снег и гололедица с небольшими морозами. 

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах - черт знает что, то есть, гололедица и труднопроходимую тротуары", - написала она.

По словам синоптика, снегом засыпет по меньшей мере  5 областей в Украине. Температура ночью будет от 0 да -5 градусов мороза, а днем от - 2 мороза до + 2 тепла, на юге до + 4 и до + 6 градусов.

Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook

Мокрый снег в Восточных областях стоит ожидать ранним утром и после обеда. Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся, а на Западе и Севере в дневные часы ожидаются небольшой снег и мокрый снег.

На юге Украины прогнозируют дождь и местами мокрый снег ночью и под утро. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода задержится.

Синомптик предупредила, что все это будет сопровождаться силными порывами ветра.

"В зимнем дебюте будет участвовать специально приглашенный гость - порывистый, до сильного, северо-западный ветер. Поэтому ощущение холода усилится", - написала она.

Синоптик заверила, что уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.

Как сообщали Українські Новини, Карпаты и​​ Закарпатье засыпало снегом, а ГосЧС предупредил об опасности на дорогах во время снегопадов.

Больше новостей о: Погода Похолодание Непогода Прогноз погоды Диденко

Архив
Новости
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
НБУ продолжает повышать гривну: официальный курс валют на 3 декабря 06:00
В Киеве откроют движение на Крещатике в выходные и праздничные дни 23:55
Снег и гололед: полиция предупредила автомобилистов об опасности и посоветовала переждать непогоду 23:38
На Волыни в лесничестве ночью застрелили 7 ланей 23:18
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе 23:56
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok