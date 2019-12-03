Ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю

После аномально теплой осени, зима проявила себя с морозами до -2 и снегопадами в первую неделю декабря. Во вторник, 3 декабря, во всех областях Украини ожидается мокрый снег и гололедица с небольшими морозами.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах - черт знает что, то есть, гололедица и труднопроходимую тротуары", - написала она.

По словам синоптика, снегом засыпет по меньшей мере 5 областей в Украине. Температура ночью будет от 0 да -5 градусов мороза, а днем от - 2 мороза до + 2 тепла, на юге до + 4 и до + 6 градусов.

Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook

Мокрый снег в Восточных областях стоит ожидать ранним утром и после обеда. Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся, а на Западе и Севере в дневные часы ожидаются небольшой снег и мокрый снег.

На юге Украины прогнозируют дождь и местами мокрый снег ночью и под утро. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода задержится.

Синомптик предупредила, что все это будет сопровождаться силными порывами ветра.

"В зимнем дебюте будет участвовать специально приглашенный гость - порывистый, до сильного, северо-западный ветер. Поэтому ощущение холода усилится", - написала она.

Синоптик заверила, что уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.

Как сообщали Українські Новини, Карпаты и​​ Закарпатье засыпало снегом, а ГосЧС предупредил об опасности на дорогах во время снегопадов.