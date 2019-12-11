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11 грудня 2019, середа, 09:35 11
Фінанси 2019-12-11T11:00:03+02:00
Українські Новини
У листопаді грошова база збільшилася майже на 5 мільярдів

У листопаді грошова база збільшилася майже на 5 мільярдів

Таня Войтюк
Гривня, грошова база, грошова маса, НБУ
Гривня. Фото: НБУ
Гривня. Фото: НБУ

Тим часом як НБУ змінив порядок використання банківських карток і додатків, у листопаді грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші збільшилася на 1,1% до 446,715 млрд гривень.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зросла на 2,5% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в листопаді збереглася на рівні 1 жовтня 331,786 млрд гривень, з початку року - збільшилася на 4,2% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в листопаді збільшився на 0,6% до 359,460 млрд гривень.

З початку року обсяг готівки скоротився на 1,1% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса виросла на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, грошова база за жовтень збільшилася майже на мільярд гривень, з 441,010 млрд гривень станом на 1 вересня до 441,847 млрд гривень станом на 1 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела єдину звітність з єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб з 1 січня 2021 року.

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