У листопаді грошова база збільшилася майже на 5 мільярдів

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зросла на 2,5% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в листопаді збереглася на рівні 1 жовтня 331,786 млрд гривень, з початку року - збільшилася на 4,2% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в листопаді збільшився на 0,6% до 359,460 млрд гривень.

З початку року обсяг готівки скоротився на 1,1% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса виросла на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, грошова база за жовтень збільшилася майже на мільярд гривень, з 441,010 млрд гривень станом на 1 вересня до 441,847 млрд гривень станом на 1 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела єдину звітність з єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб з 1 січня 2021 року.