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10 декабря 2019, вторник, 10:47 3708
Экономика 2019-12-10T11:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ изменил порядок использования банковских карточек и приложений

НБУ изменил порядок использования банковских карточек и приложений

Ярина Вацяк
НБУ, Банки, приложения, Банковская карта
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru

Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками эмиссии электронных платежных средств (платежных карточек) и операций с их использованием.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику осуществления расчетов с использованием электронных платежных средств.

В частности Национальный банк: унормировал порядок использования пользователем платежного приложения; унормировал деятельность информационно-технического посредника; предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту.

Также регулятор предусмотрел право эмитировать к счету, открытому на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного представителя (опекуна) этого физического лица; предоставил право банка передавать пользователю платежную карту через своего агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию / верификацию клиентов; определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи / передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом.

Вместе с тем Нацбанк уточнил требования по: праву доверенным лицом клиента получать платежную карточку, но без права пользоваться ею; обязанностям поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.

Национальный банк ожидает, что введение таких требований будет побуждать банки совершенствовать уровень обслуживания пользователей, будет способствовать усилению защиты прав пользователей и росту их доверия к использованию электронных платежных средств.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка № 142, которое вступает в силу с 10 декабря 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, один из украинских банков прекратил обслуживание платежных карт Mastercard.

Ранее Проминвестбанк решил прекратить обслуживание физических лиц-предпринимателей.

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