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19 сентября 2019, четверг, 15:35 32
Налоги 2019-09-19T16:00:02+03:00
Українські Новини
Рада объединила отчетность по единому соцвзносу и налогу на доходы

Рада объединила отчетность по единому соцвзносу и налогу на доходы

Отчет. Фото: pixabay.com
Отчет. Фото: pixabay.com

Верховная Рада ввела единую отчетность по единому социальному взносу и налогу на доходы физических лиц с 1 января 2021 года.

За проекты законов №1057 и №1072 в целом проголосовали 335 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Законопроекты разработаны для обеспечения дальнейшей реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение и унификация процедур заполнения и предоставления налогоплательщиками отчетности в контролирующие органы.

В большинстве случаев база начисления ЕСВ совпадает с базой начисления НДФЛ в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ по гражданско-правовым договорам.

Поэтому законопроекты вводят единый унифицированный документ путем объединения отдельных форм налоговой отчетности.

Объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков и уменьшит затраты времени бизнеса на составление самой отчетности.

Кроме того, законопроектами предусмотрено упрощение предоставления отчетности по единому взносу: для физических лиц-предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в частности, предусмотрено, что сведения о начислении, исчислении и уплате единого взноса с доходов от предпринимательской деятельности или осуществления независимой профессиональной деятельности подаются в составе годовой декларации об имущественном состоянии и доходах; для физических лиц - плательщиков единого налога предусмотрено предоставление отчетности по единому взносу в составе налоговой декларации плательщика единого налога.

Также законопроектом для страхователей вводится квартальная отчетность по налогу на доходы физических лиц и единому социальному взносу с разбивкой по месяцам отчетного квартала.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров не намерен повышать налоги в 2020 году.

Ранее Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.

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