Рада объединила отчетность по единому соцвзносу и налогу на доходы

Верховная Рада ввела единую отчетность по единому социальному взносу и налогу на доходы физических лиц с 1 января 2021 года.\r\nЗа проекты законов №1057 и №1072 в целом проголосовали 335 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nЗаконопроекты разработаны для обеспечения дальнейшей реализации налоговой реформы, одной из задач которой является упрощение и унификация процедур заполнения и предоставления налогоплательщиками отчетности в контролирующие органы.\r\nВ большинстве случаев база начисления ЕСВ совпадает с базой начисления НДФЛ в виде заработной платы и вознаграждения за выполнение работ по гражданско-правовым договорам.\r\nПоэтому законопроекты вводят единый унифицированный документ путем объединения отдельных форм налоговой отчетности.\r\nОбъединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ позволит сократить количество отчетов для налогоплательщиков и уменьшит затраты времени бизнеса на составление самой отчетности.\r\nКроме того, законопроектами предусмотрено упрощение предоставления отчетности по единому взносу: для физических лиц-предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в частности, предусмотрено, что сведения о начислении, исчислении и уплате единого взноса с доходов от предпринимательской деятельности или осуществления независимой профессиональной деятельности подаются в составе годовой декларации об имущественном состоянии и доходах; для физических лиц - плательщиков единого налога предусмотрено предоставление отчетности по единому взносу в составе налоговой декларации плательщика единого налога.\r\nТакже законопроектом для страхователей вводится квартальная отчетность по налогу на доходы физических лиц и единому социальному взносу с разбивкой по месяцам отчетного квартала.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров не намерен повышать налоги в 2020 году.\r\nРанее Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.