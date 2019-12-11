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11 грудня 2019, середа, 05:55 31
Фінанси 2019-12-11T09:15:02+02:00
Українські Новини
Гривня обвалилася в ціні: офіційний курс валют на середу

Гривня обвалилася в ціні: офіційний курс валют на середу

Таня Войтюк
Курс валют, курс гривні, курс долара, курс євро, Валюта
Долари. Фото: pexel
Долари. Фото: pexel

Національний банк знизив офіційний курс гривні, який він встановлює на 11 грудня, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD після того, як в початку тижня долар і євро рекордно обвалилися в обмінниках.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 грудня, на 3,63 коп. до 23,6885 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3121,1602
100 доларів США 2368,9203
100 швейцарських франків 2402,5389
1000 ієн 218,1802
10 російських рублів 3,726
100 євро 2624,053

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України зміцнив гривню перед вихідними ще на 15,41 коп.

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня, підвищився на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, встановивши черговий рекорд падіння долара в 2019.

Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

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