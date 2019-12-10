ДБР вилучила пістолет у Пашинського

Державне бюро розслідувань провело обшук у колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") і вилучила пістолет, з якого він стріляв у В'ячеслава Хімікуса.

Про це Українським Новинам повідомив в правоохоронних органах.

"У нього вдома був обшук і вилучили пістолет", - сказав він.

За його словами, обшук проводився в рамках розслідування справи проти Пашинського.

Співрозмовник не уточнив, коли саме проводилися слідчі дії вдома у Пашинського.

Він зазначив, що раніше пістолет у Пашинського вилучала прокуратура, однак через деякий час повернула його власнику.

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Пашинському у справі про стрілянину в В'ячеслава Хімікуса. 12 жовтня захист Сергія Пашинського оскаржив його арешт.

31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт Пашинським і громадянином Химикусом. Під час нього Він дістав пістолет марки "Glock 19" і вистрілив чоловікові ліву ногу.