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10 грудня 2019, вівторок, 14:11 16
Судова влада 2019-12-10T14:28:53+02:00
Українські Новини
ДБР вилучила пістолет у Пашинського

ДБР вилучила пістолет у Пашинського

Ярина Вацяк
ДБР, Обшук, пістолет, В'ячеслав Хімікус, Сергій Пашинський

Державне бюро розслідувань провело обшук у колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") і вилучила пістолет, з якого він стріляв у В'ячеслава Хімікуса.

Про це Українським Новинам повідомив в правоохоронних органах.

"У нього вдома був обшук і вилучили пістолет", - сказав він.

За його словами, обшук проводився в рамках розслідування справи проти Пашинського.

Співрозмовник не уточнив, коли саме проводилися слідчі дії вдома у Пашинського.

Він зазначив, що раніше пістолет у Пашинського вилучала прокуратура, однак через деякий час повернула його власнику.

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Пашинському у справі про стрілянину в В'ячеслава Хімікуса. 12 жовтня захист Сергія Пашинського оскаржив його арешт.

31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт Пашинським і громадянином Химикусом. Під час нього Він дістав пістолет марки "Glock 19" і вистрілив чоловікові ліву ногу.

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Стрілянина в Остраві. Фото: twitter.com/PolicieCZ
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