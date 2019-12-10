Тепло до +9, але місцями зі снігом: прогноз погоди на середу

11 грудня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі та вдень +1...+3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...+3 градуси. У Карпатах вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, температура вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси. У Моршині без істотних опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень 0...+2 градуси. У Трускавці без істотних опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень 0...+2 градуси. У Сваляві невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...+5 градусів.

У центрі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...+5 градусів.На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...+6 градусів; у Одеській області вдень до +9 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +5...+7 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.

Тим часом крижаний циклон йде в Україну зі снігом і сильними вітрами: синоптик дала прогноз на тиждень. Також в Україну йдуть антициклон Sarena і атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на весь грудень.