Рекордные морозы и аномальные снегопады: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму

В то время, как уже в октябре украинцы увидели первый снег, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Так, пока в Европе обещают для Украины ледяные ветра из Сибири, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что скачки мороза будут кратковременными.

Как пишет "Сегодня", синоптик отметил, что ближайшее похолодание в Украине уже не за горами.

Говоря о погоде будущей зимой, главный синоптик страны отметил, что, учитывая климатические изменения, средняя температура в зимний период ежегодно повышается и в этом году она будет выше нормы.

"В прошлом году зима по температурному режиму была выше нормы, думаю, что эта же тенденция сохранится и на эту зиму", – сказал он и добавил, что сильные похолодания зимой если и будут, то краткосрочные.

Кульбида не стал прогнозировать, будут ли новогодние и рождественские праздники снежными.

В то же время, по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, грядущая зима будет снежной и морозной.

Он отметил, что до 10 ноября три-четыре дня первых чисел дневная температура составит +10 ... + 14, затем она будет падать сразу, держаться пять дней +6 ... +9, а с 12 по 22 ноября синоптик прогнозирует слабые устойчивые морозы.

"Будет -2 ...- 4, а 17-18 ноября температура будет достигать -9 ...-11. И с 23 ноября снова потепление, и до конца ноября температура еще плюсовая. А стойкая зима начнется четко с 12 декабря. 3-4 первых дня декабря будет минусовая температура, потом 4-5 дней плюсовая, +3 ... + 4. А с 12 декабря и до конца месяца полностью минусовая температура. Правда морозы невысокие - они где-то -4 ...- 5, - 11 ...- 12. И только 24-25 декабря могут достигать -13 ...- 15. Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь январь морозный, а февраль будет сильнее, чем январь. Там будут морозы достигать и до -18 ...- 20. Практически снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается. Практически вся зима будет очень снежная", - заявил Леонид Горбань в эфире ObozTV.

А по долгосрочным прогнозам зима обещает быть как теплой с дождями, так и рекордно холодной со снегопадами - сильнейшими за 30 лет, сообщила "Украинская Климатическая Сеть" в Facebook.