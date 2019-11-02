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02 ноября 2019, суббота, 06:00 726 Инфографика
Жизнь 2019-11-02T06:00:02+02:00
Українські Новини
Рекордные морозы и аномальные снегопады: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму

Рекордные морозы и аномальные снегопады: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму

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Зима. Фото: pixabay.com
Зима. Фото: pixabay.com

В то время, как уже в октябре украинцы увидели первый снег, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. 

Так, пока в Европе обещают для Украины ледяные ветра из Сибири, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что скачки мороза будут кратковременными.

Как пишет "Сегодня", синоптик отметил, что ближайшее похолодание в Украине уже не за горами.

Говоря о погоде будущей зимой, главный синоптик страны отметил, что, учитывая климатические изменения, средняя температура в зимний период ежегодно повышается и в этом году она будет выше нормы.

"В прошлом году зима по температурному режиму была выше нормы, думаю, что эта же тенденция сохранится и на эту зиму", – сказал он и добавил, что сильные похолодания зимой если и будут, то краткосрочные.

Кульбида не стал прогнозировать, будут ли новогодние и рождественские праздники снежными.

В то же время, по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, грядущая зима будет снежной и морозной. 

Он отметил, что до 10 ноября три-четыре дня первых чисел дневная температура составит +10 ... + 14, затем она будет падать сразу, держаться пять дней +6 ... +9, а с 12 по 22 ноября синоптик прогнозирует слабые устойчивые морозы.

"Будет -2 ...- 4, а 17-18 ноября температура будет достигать -9 ...-11. И с 23 ноября снова потепление, и до конца ноября температура еще плюсовая. А стойкая зима начнется четко с 12 декабря. 3-4 первых дня декабря будет минусовая температура, потом 4-5 дней плюсовая, +3 ... + 4. А с 12 декабря и до конца месяца полностью минусовая температура. Правда морозы невысокие - они где-то -4 ...- 5, - 11 ...- 12. И только 24-25 декабря могут достигать -13 ...- 15. Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь январь морозный, а февраль будет сильнее, чем январь. Там будут морозы достигать и до -18 ...- 20. Практически снег будет идти постоянно. Больших периодов оттепели не наблюдается. Практически вся зима будет очень снежная", - заявил Леонид Горбань в эфире ObozTV.

А по долгосрочным прогнозам зима обещает быть как теплой с дождями, так и рекордно холодной со снегопадами - сильнейшими за 30 лет, сообщила "Украинская Климатическая Сеть" в Facebook.

По ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии к Украине - их принесут ветра из Сибири. Ориентировочно в конце января-февраля 2020 температура упадет до предельного минимума. Ожидаются и мощные снегопады.

Однако сами метеорологи говорят, что делать точные прогнозы сейчас достаточно сложно, так как климат "расшатанный". Однако общие тенденции гласят, что зим "как в детстве" больше не будет. Они будут преимущественно теплыми, дождевыми и с волнами экстремальных морозов.

"Погода становится более экстремальной, и отклонения от норм значительно увеличивается. Если раньше нам погоду формировали преимущественно воздушные массы, которые двигались с запада на восток - с океана, обеспечивая достаточно мягкий климат, то сейчас все чаще к нам заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь так часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода", - говорит климатолог Светлана Краковская.

Отмечается, что такие сильные перепады - беда и для здоровья, и для городов (здания, дороги, коммуникации разрушаются значительно быстрее), и для сельского хозяйства. Тем более, что эти "скачки" обычно сопровождаются смерчами, шквалами и другими опасными явлениями.

Погода. График: МетеопрогПогода. График: Метеопрог

А согласно данным сайта Метеопрог, по долгосрочным прогнозам в этом году зима будет капризной. В декабре мы будем чувствовать переменную погоду с дождем и мокрым снегом. В начале января могут ударить крепкие морозы.

В нашей стране первый месяц зимы, декабрь, пройдет под знаком осенней погоды. Высокие температуры сохранятся, и будет идти дождь со снегом чаще, чем снег. 

В январе погода ухудшится. Похолодает. По предварительным прогнозам, ожидаются сильные морозы в некоторых областях страны. Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Первый месяц 2020 будет достаточно влажным. Небо будет мрачным.

Предстоящая зима в Европе будет очень разнообразной в зависимости от региона. В отдельных частях нашего континента будут стабильны погодные условия в течение всего сезона. Сибирские воздушные массы принесут в Восточную Европу, от Польши в Украину, холод.

Как пишет издание, в то же время американские синоптики дают диаметрально противоположный прогноз. По мнению метеорологической службы США, зима 2020 в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в декабре. Изменения климата, которые вызывают повышение средней глобальной температуры, приведут к тому, что в декабре вместо снега будут идти дожди или мокрый снег.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре украинцев ждет сложная погода со снегопадами, сильными морозами и гололедом. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами. 

 

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