Разумков підписав закон про перезавантаження ДБР: Трубу і його заступників звільнять

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про перезавантаження Держбюро розслідувань.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №2116 на сайті Ради, передають Українські Новини

Документом перезапускається відомство, що означає звільнення директора ДБР Романа Труби та його заступників.

Бюро визначається як правоохоронний орган, а не центральний орган виконавчої влади, де встановлюється виключно одноосібна форма правління, не поєднана з колегіальною в окремих повноваженнях.

Відповідно до закону, директор бюро призначається президентом за поданням конкурсної комісії та звільняється президентом; також він реалізовуватиме свої повноваження одноосібно, а не спільно зі своїми заступниками.

При цьому директор зможе самостійно призначати за результатами відкритого конкурсу до 3 заступників, які будуть його замінювати.

У документі також передбачено можливість переведення співробітників у рамках Держбюро на рівнозначні та нижчі посади.

Крім цього, після набуття законом чинності слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені до ДБР без конкурсу, якщо вони проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо подій у період із 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року (справи Майдану), що підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше 11 січня 2020 року.

Також за результатами розгляду звіту директора ДБР про результати діяльності цього органу за рік Рада може визнати його роботу задовільною або незадовільною.

Визнання роботи незадовільною є підставою для звільнення директора ДБР.

Зі слів голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, протягом 5 днів із дня набуття законом чинності (на наступний день після його опублікування) президент призначає виконувача обов'язків директора ДБР на термін до 3 місяців, а протягом 90 днів із дня набуття законом чинності або 60 днів із дня формування конкурсної комісії обирається директор Держбюро.

Як повідомляли Українські Новини, 3 грудня Рада прийняла відповідний законопроект у другому читанні.

Раніше НАБУ перевіряло можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом. При цьому Труба спростовує свою причетність до вимагання $150 тис. хабара.