Разумков назвав "нормандську зустріч" зрушенням з мертвої точки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає "нормандську зустріч" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) 9 грудня зрушенням з мертвої точки.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Це тільки перший крок. Важливий, але перший крок, який зрушив з мертвої точки цей процес, який вже протягом декількох років перебував у стані коми", - сказав Разумков.

Спікер вважає, що "нормандський формат" дозволить повернути непідконтрольні території, а Президент Володимир Зеленський на переговорах 9 грудня не відходив від ключових позицій.

"Президент, як і обіцяв, дотримувався ключової позиції - це відстоювання інтересів української держави. Навіть ті, хто займав політичну, а не державну позицію з цим погодилися", - підкреслив політик.

Як повідомляли Українські Новини, лідери "нормандського формату" домовилися про обмін між Україною і Росією утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" до 2020 року.

Лідери "нормандського формату" мають намір провести наступну зустріч через 4 місяці. Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі.