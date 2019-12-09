Митинг на Банковой: под Офисом Президента разбили палаточный городок

В Киеве после митинга на Майдане Независимости, представители "Руху опору капітуляції" и "Демократичної сокири" разбили палаточный городок у Офиса Президента на улице Банковой.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

В частности противники капитуляции разместили 10 больших палаток, "Демократичної сокири" - 2 больших палатки, а представил "Рух опору капітуляції" - 8 больших палаток.

В самой большой палатке находится штаб, где сторонники могут выпить кофе, посмотреть телевизор или просто отдохнуть. На данный момент в ней находятся, в том числе, представители "Национальной дружины".

Организаторы акции заявляют, что у них мирный протест и они не планируют никаких радикальных действий. Также они заявляют, что эскалации ситуации на Банковой не будет, а они просто поддерживают Президента и усиливают его позиции на переговорах "нормандской четверки".

Также на площади возле Офиса Президента размещен большой экран, где будет проходить трансляция результатов переговоров. Возле входа в Офис участники акции поставили пианино с плакатами о возврате Крыма и призывами не сдавать Украину врагу.

На данный момент, на площади возле Офиса Президента находится около 100 человек. Помимо этого, здесь также находятся представители "Всеукраинского объединения "Свобода", которые разместили один тент.

Вход на территорию Офиса Президента возможен только через металодетекторы.

Возле входов на территорию дежурят сотрудники полиции, скорой помощи, пожарных служб.

Как сообщали Українські Новини, вчера, 8 декабря, вечером на митинг "Варта на Банковой", также собрались активисты, которые были намерены оставаться всю ночь перед встречей лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Франции и Германии) на Майдане Незалежности в Киеве.