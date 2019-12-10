У нас люди можуть говорити на різних мовах: Зеленський назвав себе російськомовним президентом

Під час прес-конференції в Парижі після зустрічі лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) Володимир Зеленський назвав себе російськомовним президентом.

Так він відреагував на запитання одного з журналістів, який запитав у президента Росії Володимира Путіна, чому він так проти, щоб Україна контролювала свій кордон на час проведення виборів, пише "Страна".

Замість нього спочатку відповів Зеленський. Він почав свою промову з фрази: "Відповім вам як російськомовний президент. У нас люди з хорошою освітою, можуть говорити на різних мовах".

Путін же на це відповів на питання журналіста так: "Звичайно, ми хочемо, щоб російськомовне населення користувалося правами. Російськомовними себе вважають 38% громадян України. З наступного року вони вже не будуть навчатися російською".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі

Зеленський заявив, що з питання присутності на Донбасі російських військових він запропонував Володимиру Путіну не витрачати час на порожні докази і йти далі в переговорному процесі.

Водночас в Офісі президента заявили, що нормандська зустріч пройшла успішно.