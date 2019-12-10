Лідери "нормандського формату" домовилися про імплементацію Україною "формули Штайнмайера"

Лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) домовилися про імплементацію в українське законодавство так званої "формули Штайнмайера".

Про це на прес-конференції за результатами переговорів повідомив Президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.

"Сьогодні сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленостей в рамках "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи по всім правовим аспектам особливостей місцевого самоврядування окремих територій Донецької і Луганської областей та інкорпорування "формули Штайнмайера", - сказав він.

За словами Зеленського, на зустрічі він також наполягав на необхідності виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки та роззброєння військових формувань в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Крім цього, Президент підкреслив, що проведення місцевих виборів в ОРДЛО можливе лише у відповідності з законодавством України і стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на основі Копенгагенських критеріїв.

Згідно з повідомленням Офісу Президента, сторони обговорили правові аспекти закону про особливий статус Донбасу з метою забезпечення її функціонування на постійній основі.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

Тим часом, Зеленський підтвердив, що обмін полонених "всіх на всіх" відбудеться до кінця року.