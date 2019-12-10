Зеленский подтвердил, что обмен пленных "всех на всех" состоится до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до конца года состоится обмен пленных. Об этом он заявил во время вступительного слова на совместной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) , которая прошла вчера, 9 декабря, в Париже.

Так, по словам Зеленского, есть много вопросов по которым не удалось прийти к согласию.

"Сам факт того, что нам удалось разблокировать этот диалог, это очень положительно", - отметил Зеленский.

Также Зеленский, комментируя встречу отметил, что "было долго", но содержательно.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.