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  • У Парижі розпочався брифінг глав країн "нормандського формату" за результатами зустрічі
10 грудня 2019, вівторок, 00:36 6
Політика 2019-12-10T01:45:02+02:00
Українські Новини
У Парижі розпочався брифінг глав країн "нормандського формату" за результатами зустрічі

У Парижі розпочався брифінг глав країн "нормандського формату" за результатами зустрічі

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина

В Парижі вперше за три роки відбулася зустріч лідерів країн Нормандської четвірки по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини.

Після переговорів глави держав продовжили спілкування в рамках ділової вечері. Після журналістів попросили зайняти місця для брифінгу за підсумками зустрічі.

В ході брифінгу вступні слова сказали Ангела Меркель і Еммануель Макрон. Пряму трансляцію веде Офіс президента України.

 

Як повідомляли Українські Новини, Нормандський саміт офіційно завершився.

Також Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

В той час, як ЗМІ повідомили про досягнуті домовленості щодо транзиту газу, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Президент України Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін не досягли домовленостей щодо газових питань за підсумками двосторонніх переговорів у Парижі 9 грудня.
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