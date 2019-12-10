Нормандський саміт офіційно завершився

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля

Лідери держав-членів "нормандської четвірки" завершили переговори в Парижі. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на представників французької сторони.

За їх словами, підійшла до завершення остання панель переговорів - робочий обід, який тривав кілька годин.

"Вечеря закінчився, спільна прес-конференція (чотирьох президентів) розпочнеться за 5-10 хвилин", - повідомили в Єлисейському палаці.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" проводить переговори за "робочою вечерею".

Також Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

В той час, як ЗМІ повідомили про досягнуті домовленості щодо транзиту газу, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Президент України Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін не досягли домовленостей щодо газових питань за підсумками двосторонніх переговорів у Парижі 9 грудня.