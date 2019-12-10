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10 грудня 2019, вівторок, 00:22 5
Політика світу 2019-12-10T01:02:55+02:00
Українські Новини
Нормандський саміт офіційно завершився

Нормандський саміт офіційно завершився

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Нормандська зустріч, нормандський формат
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля

Лідери держав-членів "нормандської четвірки" завершили переговори в Парижі. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на представників французької сторони.

За їх словами, підійшла до завершення остання панель переговорів - робочий обід, який тривав кілька годин.

"Вечеря закінчився, спільна прес-конференція (чотирьох президентів) розпочнеться за 5-10 хвилин", - повідомили в Єлисейському палаці.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" проводить переговори за "робочою вечерею".

Також Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

В той час, як ЗМІ повідомили про досягнуті домовленості щодо транзиту газу, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Президент України Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін не досягли домовленостей щодо газових питань за підсумками двосторонніх переговорів у Парижі 9 грудня.

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