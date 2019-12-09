підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Путін і Зеленський зустрічалися не наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики
09 грудня 2019, понеділок, 22:15 18
Політика 2019-12-09T23:10:36+02:00
Українські Новини
Путін і Зеленський зустрічалися не наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики

Путін і Зеленський зустрічалися не наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Зеленський і Путін. Колаж
Зеленський і Путін. Колаж

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін зустрічаються не наодинці після зустрічі "Нормандської четвірки". Про це повідомляє телеграм-канал "Політика країни", передає "Страна".

У їх переговорах беруть участь міністри енергетики двох країн, глава "Газпрому" Олексій Міллер і представник НАК Юрій Вітренко. Тобто, президенти Путін і Зеленкий зараз розмовляють про газ. 

Як повідомляли Українські Новини, в Парижі почалися переговори Зеленського з Путіним.

Крім того, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.

А Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Перед початком саміту "Нормандської четвірки" президент Росії Володимир Путін показав президенту України Володимиру Зеленському, що потрібно повернутися до преси.
Архів
Новини
Зеленський і Путін не досягли домовленостей з газових питань, - Коболєв 00:00
Росія вважає, що резолюція Генасамблеї ООН по Криму покликана перешкодити "нормандській зустрічі" 23:42
Зеленський і Путін домовилися щодо транзиту газу, - ЗМІ 23:10
Після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" продовжує переговори за "робочою вечерею" 22:51
Україна подякувала ООН за підтримку резолюції по окупованому Криму 22:47
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол 13:21
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор
Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані 08:25
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok