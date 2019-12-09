Путін і Зеленський зустрічалися не наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін зустрічаються не наодинці після зустрічі "Нормандської четвірки". Про це повідомляє телеграм-канал "Політика країни", передає "Страна".

У їх переговорах беруть участь міністри енергетики двох країн, глава "Газпрому" Олексій Міллер і представник НАК Юрій Вітренко. Тобто, президенти Путін і Зеленкий зараз розмовляють про газ.

Як повідомляли Українські Новини, в Парижі почалися переговори Зеленського з Путіним.

Крім того, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.

А Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Перед початком саміту "Нормандської четвірки" президент Росії Володимир Путін показав президенту України Володимиру Зеленському, що потрібно повернутися до преси.