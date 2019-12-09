Путин сказал Зеленскому не сидеть спиной к прессе перед началом нормандской встречи

Перед началом саммита "Нормандской четверки" президент России Владимир Путин показал президенту Укараины Владимиру Зеленскому, что нужно повернуться к прессе. Это видно на видео начала встречи, опубликованном на YouTube., передает "Страна".

На кадрах видно, что лидеры "четверки" уже смотрели на фотографов, а Владимир Зеленский по-прежнему сидел к ним спиной, не повернувшись к прессе со своего места за столом. Президент Франции Эмманюэль Макрон показал рукой на журналистов, но Зеленский не понял этого жеста. Тогда Зеленскому о необходимости повернуться сказал Путин. Президент Украины ответил "А!" и повернулся к прессе.

Как сообщали Українські Новини, встреча "нормандской четверки" в Париже началась.



Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.