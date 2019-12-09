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  • Путин сказал Зеленскому не сидеть спиной к прессе перед началом нормандской встречи
09 декабря 2019, понедельник, 19:28 2496
Политика 2019-12-09T21:15:03+02:00
Українські Новини
Путин сказал Зеленскому не сидеть спиной к прессе перед началом нормандской встречи

Путин сказал Зеленскому не сидеть спиной к прессе перед началом нормандской встречи

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Нормандская встреча, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Перед началом саммита "Нормандской четверки" президент России Владимир Путин показал президенту Укараины Владимиру Зеленскому, что нужно повернуться к прессе. Это видно на видео начала встречи, опубликованном на YouTube., передает "Страна".

На кадрах видно, что лидеры "четверки" уже смотрели на фотографов, а Владимир Зеленский по-прежнему сидел к ним спиной, не повернувшись к прессе со своего места за столом. Президент Франции Эмманюэль Макрон показал рукой на журналистов, но Зеленский не понял этого жеста. Тогда Зеленскому о необходимости повернуться сказал Путин. Президент Украины ответил "А!" и повернулся к прессе.

Как сообщали Українські Новини, встреча "нормандской четверки" в Париже началась


Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

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