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09 грудня 2019, понеділок, 21:34 13
Зовнішня політика 2019-12-09T22:37:59+02:00
Українські Новини
Переговори "нормандської четвірки" відновляться після двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна, - Офіс През

Переговори "нормандської четвірки" відновляться після двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна, - Офіс Президента

Валерия Назаренко
Париж, Путін, Володимир Зеленський, Нормандська зустріч
"Нормандська четвірка". Фото: Офіс Президента

Офіс Президента заявляє, що переговори лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) перервалися заради двосторонньої зустрічі Президента Володимира Зеленського з Президентом Росії Володимиром Путіним і відновляться після неї в чотиристоронньому форматі.

Про це йдеться у повідомленні Офісу в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Переговори лідерів країн "Нормандської четвірки" перервані заради двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Зараз розпочалася зустріч двох глав держав. Після цього поновляться переговори в чотиристоронньому форматі", - сказано в ньому.

Раніше було заявлено, що Зеленський і Путін зустрінуться в двосторонньому форматі після "нормадского саміту", після чого четверо лідерів проведуть спільну вечерю, а тоді - прес-конференцію для ЗМІ.


Як повідомляли Українські Новини, в Парижі почалися переговори Зеленського з Путіним.

Крім того, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.

А Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

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