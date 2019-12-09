Почалися переговори Зеленського з Путіним, - ЗМІ

У Парижі завершилася зустріч "Нормандської четвірки" і розпочалися перші особисті переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це повідомляє кореспондент "hromadske".

За словами кореспондента, очікується, що розмова Зеленського і Путіна триватиме близько 30 хвилин.

Після цього вони приєднаються до спільної вечері лідерів "нормандської четвірки". Їх спільний вихід до преси запланований на 22:00 за Києвом. Переговори лідерів країн "нормандської четвірки" завершилися більш ніж через дві години після початку.

Зустріч стартувала в 17:20 за місцевим часом. Це перша зустріч двох президентів, раніше вони спілкувалися лише телефоном.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.



А Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Також раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".