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09 грудня 2019, понеділок, 21:13 23
Зовнішня політика 2019-12-09T22:38:18+02:00
Українські Новини
Почалися переговори Зеленського з Путіним, - ЗМІ

Почалися переговори Зеленського з Путіним, - ЗМІ

Валерия Назаренко
Париж, Франція, Путін, Володимир Зеленський, нормандський формат
Зеленський, Макрон і Путін. Фото з сайту Кремля
Зеленський, Макрон і Путін. Фото з сайту Кремля

У Парижі завершилася зустріч "Нормандської четвірки" і розпочалися перші особисті переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це повідомляє кореспондент "hromadske".

За словами кореспондента, очікується, що розмова Зеленського і Путіна триватиме близько 30 хвилин.

Після цього вони приєднаються до спільної вечері лідерів "нормандської четвірки". Їх спільний вихід до преси запланований на 22:00 за Києвом. Переговори лідерів країн "нормандської четвірки" завершилися більш ніж через дві години після початку.

Зустріч стартувала в 17:20 за місцевим часом. Це перша зустріч двох президентів, раніше вони спілкувалися лише телефоном.


Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.

А Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Також раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

 

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