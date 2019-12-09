Кадр дня: історична зустріч "нормандського квартету" - Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля

У Парижі 9 грудня тривають чотиристоронні переговори лідерів Франції, Німеччини, Росії, України в рамках нормандського саміту. Переговори лідерів країн нормандського формату почалися з затримкою. Про це свідчить відеотрансляція "Громадського ТБ", передають Українські Новини.

Перед зустріччю в "нормандському форматі" Зеленський провів двосторонні переговори з Меркель і Макроном.

Перед стартом переговорів у "нормандському форматі" президенти і канцлер входили в кімнату переговорів і сідали за стіл по черзі, в якій були розставлені прапори. Рукостискання Путіна і Зеленського показано не було.

Всі лідери країн "Нормандського формату" зібралися за столом переговорів, де і був зроблений історичний кадр.

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля

Перед початком саміту "Нормандської четвірки" президент Росії Володимир Путін показав президенту України Володимиру Зеленському, що потрібно повернутися до преси.

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля

Як повідомляли Українські Новини, зустріч "нормандської четвірки" в Парижі почалася. Крім того, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.

А Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.