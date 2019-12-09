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09 грудня 2019, понеділок, 20:07 17
Політика світу 2019-12-09T20:09:17+02:00
Українські Новини
Кадр дня: історична зустріч "нормандського квартету" - Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель

Кадр дня: історична зустріч "нормандського квартету" - Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Нормандська зустріч, нормандський формат, Фото дня
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля

У Парижі 9 грудня тривають чотиристоронні переговори лідерів Франції, Німеччини, Росії, України в рамках нормандського саміту. Переговори лідерів країн нормандського формату почалися з затримкою. Про це свідчить відеотрансляція "Громадського ТБ", передають Українські Новини.

Перед зустріччю в "нормандському форматі" Зеленський провів двосторонні переговори з Меркель і Макроном.

Перед стартом переговорів у "нормандському форматі" президенти і канцлер входили в кімнату переговорів і сідали за стіл по черзі, в якій були розставлені прапори. Рукостискання Путіна і Зеленського показано не було.

Всі лідери країн "Нормандського формату" зібралися за столом переговорів, де і був зроблений історичний кадр.

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту КремляЗеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля

Перед початком саміту "Нормандської четвірки" президент Росії Володимир Путін показав президенту України Володимиру Зеленському, що потрібно повернутися до преси.

 

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту КремляЗеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля

Як повідомляли Українські Новини, зустріч "нормандської четвірки" в Парижі почалася. Крім того, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.

А Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

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