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09 грудня 2019, понеділок, 18:58 4
Суспільство 2019-12-09T18:59:35+02:00
Українські Новини
Стіни згорілого одеського коледжу хочуть зміцнити для продовження пошукових робіт

Стіни згорілого одеського коледжу хочуть зміцнити для продовження пошукових робіт

Валерия Назаренко
Одеса, Одеський коледж, пожежа
Одеський коледж. Фото: Facebook/Куций Максим
Одеський коледж. Фото: Facebook/Куций Максим

Голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявляє, що з метою продовження пошукових робіт в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу будуть укріплені стіни будівлі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз існує велика загроза обвалу стін. Щоб рятувальники могли ефективно продовжувати пошуки - необхідно зміцнити стіни", - повідомив Куций.

Зараз експерти розробляють план зміцнення будівлі.

Планується, що стіни будуть оброблені металевим каркасом, який утримає їх від обвалення.

В результаті пожежі в Одесі загинули 12 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій.


Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

Тим часом Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі.

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