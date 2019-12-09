Стіни згорілого одеського коледжу хочуть зміцнити для продовження пошукових робіт

Голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявляє, що з метою продовження пошукових робіт в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу будуть укріплені стіни будівлі. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Зараз існує велика загроза обвалу стін. Щоб рятувальники могли ефективно продовжувати пошуки - необхідно зміцнити стіни", - повідомив Куций. Зараз експерти розробляють план зміцнення будівлі. Планується, що стіни будуть оброблені металевим каркасом, який утримає їх від обвалення. В результаті пожежі в Одесі загинули 12 осіб. Як повідомляли Українські Новини, у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій. Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу.Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Тим часом Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі.