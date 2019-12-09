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09 грудня 2019, понеділок, 16:52 5
Економіка 2019-12-09T16:53:23+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знизилася до 23,72 UAH/USD

Гривня на міжбанку знизилася до 23,72 UAH/USD

Валерия Назаренко
курс гривні до долара, курс долара до гривні, Міжбанківський валютний ринок, Долар

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 14 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,72 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,68-23,70 UAH/USD, потім котирування зросли до 23,72-23,74 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,71-23,73 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,43% з 27,72 UAH/USD до 23,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, фінансист назвав зміцнення курсу національної валюти тимчасовим явищем і пояснив, що спровокувало падіння долара.


Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

Також в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.

Тим часом американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні на кінець 2019.

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