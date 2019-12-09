Гривня на міжбанку знизилася до 23,72 UAH/USD

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 14 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,72 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,68-23,70 UAH\/USD, потім котирування зросли до 23,72-23,74 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 23,71-23,73 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,43% з 27,72 UAH\/USD до 23,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, фінансист назвав зміцнення курсу національної валюти тимчасовим явищем і пояснив, що спровокувало падіння долара.Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.Також в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. Тим часом американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні на кінець 2019.