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09 грудня 2019, понеділок, 15:55 22
Політика 2019-12-09T17:00:02+02:00
Українські Новини
Проспект Бандери назад перейменовувати не будуть

Проспект Бандери назад перейменовувати не будуть

Влада Билоус
перейменнування, Київ, Декомунізація, Володимир В'ятрович, Степан Бандера

Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним перейменування Московського проспекту у проспект Степана Бандери та проспекту Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича в Києві.

Про це колишній голова Українського інституту національної пам'яті, депутат Верховної Ради від партії "Євросолідарність" Володимир В'ятрович написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Проспектам Бандери і Шухевича в Києві бути! Ми виграли в апеляційному суді", - пише В'ятрович.

У своєму повідомленні він також подякував адвоката Сергія Рябенко.

Рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери мер Києва Віталій Кличко підписав ще в серпні 2016.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування Московського проспекту на проспект Бандери та проспекту Ватутіна у проспект Шухевича.

Кличко готував апеляцію на це рішення, він також заявив, що на проспекті відновлять дорожнє покриття.

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