Проспект Бандери назад перейменовувати не будуть

Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним перейменування Московського проспекту у проспект Степана Бандери та проспекту Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича в Києві.

Про це колишній голова Українського інституту національної пам'яті, депутат Верховної Ради від партії "Євросолідарність" Володимир В'ятрович написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Проспектам Бандери і Шухевича в Києві бути! Ми виграли в апеляційному суді", - пише В'ятрович.

У своєму повідомленні він також подякував адвоката Сергія Рябенко.

Рішення Київської міської ради про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери мер Києва Віталій Кличко підписав ще в серпні 2016.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування Московського проспекту на проспект Бандери та проспекту Ватутіна у проспект Шухевича.

Кличко готував апеляцію на це рішення, він також заявив, що на проспекті відновлять дорожнє покриття.