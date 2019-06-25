Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил переименование Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

Об этом председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании проспекта Московского в Бандеры и Ватутина в Шухевича", - написал он.

Вятрович также написал, что полный текст решения с мотивацией появится через 5 дней.

После получения полного текста он намерен подать апелляцию.

Как сообщали Українські Новини, 3 года назад – 1 июня 2016 года Киевсовет переименовал проспект генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича, а 7 июля того же года переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры.

Решение киевских властей было принято обществом неоднозначно и вызвало много споров. В частности, были зарегистрированы несколько петиций об отмене переименования.

22 февраля 2018 года Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.