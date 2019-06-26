Кличко готовит апелляцию на решение об отмене переименований в столице

Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов в столице. Об этом и сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает сайт городского головы.\r\n"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича", - подчеркнул мэр.\r\nОн уточнил, что речь идет именно об изменении в пределах декомунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина.\r\n"И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - подытожил Кличко.\r\nНапомним, что вчера Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице, которые ранее были переименованы согласно закону о декоммунизации.