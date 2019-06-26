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26 июня 2019, среда, 11:08 2630
Политика 2019-06-26T13:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко готовит апелляцию на решение об отмене переименований в столице

Кличко готовит апелляцию на решение об отмене переименований в столице

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов в столице. Об этом и сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает сайт городского головы.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича", - подчеркнул мэр.

Он уточнил, что речь идет именно об изменении в пределах декомунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина.

"И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - подытожил Кличко.

Напомним, что вчера Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице, которые ранее были переименованы согласно закону о декоммунизации.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Степан Бандера переименование улиц Роман Шухевич Проспект Шухевича

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