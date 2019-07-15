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15 июля 2019, понедельник, 17:04 868
Транспорт 2019-07-15T17:11:08+03:00
Українські Новини
На проспекте Бандеры полностью обновят покрытие проезжей части, бордюры и дождевую канализацию, – Кличко

На проспекте Бандеры полностью обновят покрытие проезжей части, бордюры и дождевую канализацию, – Кличко

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил, что Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала капитальный ремонт еще одной важной транспортной артерии города - проспекта Степана Бандеры.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"На магистрали полностью обновят покрытие проезжей части, бордюры, ливневую канализацию. Также обустроят новые тротуары. Установят новое LED-освещение, современное и безопасное барьерное ограждение. На обновленном проспекте появится и велодорожка", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Мэр столицы также отметил, что в связи с ремонтными работами движение на участке между улицами Героев Сталинграда и Богатырской в ​​направлении станции метро "Почайна" ограничено.

"Но общественный транспорт работает в обычном режиме. Извините за неудобства с передвижением на участках, где сегодня продолжаются ремонты в столице. Но лето - активная фаза дорожных работ, обновление инфраструктуры города", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что за последние несколько лет в Киеве отремонтировали более 900 км дорог и 30 искусственных сооружений (мостов и путепроводов).

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Киевавтодор мэр Киева Ремонт автодорог Проспект Степана Бандеры

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