На проспекте Бандеры полностью обновят покрытие проезжей части, бордюры и дождевую канализацию, – Кличко

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил, что Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала капитальный ремонт еще одной важной транспортной артерии города - проспекта Степана Бандеры.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"На магистрали полностью обновят покрытие проезжей части, бордюры, ливневую канализацию. Также обустроят новые тротуары. Установят новое LED-освещение, современное и безопасное барьерное ограждение. На обновленном проспекте появится и велодорожка", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Мэр столицы также отметил, что в связи с ремонтными работами движение на участке между улицами Героев Сталинграда и Богатырской в ​​направлении станции метро "Почайна" ограничено.

"Но общественный транспорт работает в обычном режиме. Извините за неудобства с передвижением на участках, где сегодня продолжаются ремонты в столице. Но лето - активная фаза дорожных работ, обновление инфраструктуры города", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что за последние несколько лет в Киеве отремонтировали более 900 км дорог и 30 искусственных сооружений (мостов и путепроводов).