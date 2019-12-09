Зеленський доручив Кабміну розробити стратегію розвитку безпечного і здорового середовища в школах

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити національну стратегію розвитку безпечного і здорового освітнього середовища в школах.

Про це йдеться в указі №894 від 7 грудня, передають Українські Новини.

Згідно йому, уряду доручається розробити проект стратегії протягом 2 місяців з метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо охорони дитинства, реалізації права дітей на безпечне для життя і здоров'я довкілля, збереження і зміцнення їх здоров'я.

Кабміну необхідно удосконалити підходи до формування ключових компетентностей до життя, орієнтованих на сучасні знання та практики з питань безпеки життєдіяльності, а також сформувати позитивне ставлення підростаючого покоління до фізичної культури і спорту як складової збереження і зміцнення їх здоров'я, впровадити сучасну методологію організації уроків фізкультури, підвищити рухову активність під час освітнього процесу.

Уряду доручається створити в школах безпечне середовище, організувати здорове, раціональне та безпечне харчування учнів та вихованців, поширення знань і навичок здорового харчування та провести інформаційну кампанію проти поширення серед дітей і підлітків небезпечних для здоров'я звичок.

Наголошується, що Президент доручає посилити контроль за якістю продуктів, дотриманням вимог санітарно-гігієнічних норм, не допустити продаж шкідливої їжі і визначити перелік не рекомендованих для реалізації в школах продуктів.

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