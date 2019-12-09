Близько тисячі "помаранчевих жилетів" вимагають у НБУ відсторонення Смолія

В той час як на Банковій зібралися активісти під Офісом Президента, близько тисячі людей в помаранчевих жилетах протестують біля Національного банку з вимогою відсторонити главу Нацбанку Якова Смолія.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Протестувальники перекрили вулицю Інститутську біля НБУ. Вони тримають в руках тематичні плакати. На найбільшому з них говориться, що Смолій та заступник голови НБУ Катерина Рожкова знищують Нацбанк і банківську систему.

Також на плакаті міститься заклик усунути Смолія через тотальну корупцію. На акції виступають організатори і грає музика.

Як повідомляли Українські Новини, рада Національного банку визнала неефективними дії правління Нацбанку з реалізації валютно-курсової політики.

Нагадаємо, у вересні НАБУ відкрило справу проти Смолія за фактом декларування недостовірної інформації, але після йього Національне антикорупційне бюро засекретило будь-яку інформацію щодо розслідування.