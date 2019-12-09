Мітинг на Банковій: під Офісом Президента розбили наметове містечко

У Києві після мітингу на Майдані Незалежності, представники "Руху опору капітуляції" і "Демократичної сокири" розбили наметове містечко біля Офісу Президента на вулиці Банковій.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Зокрема, противники капітуляції розмістили 10 великих наметів, "Демократичної сокири" - 2 великих намети, а представив "Рух опору капітуляції" - 8 великих наметів.

У найбільшому наметі знаходиться штаб, де прихильники можуть випити кави, подивитися телевізор або просто відпочити. На даний момент в ній знаходяться, зокрема, представники "Національної дружини".

Організатори акції заявляють, що у них мирний протест і вони не планують ніяких радикальних дій. Також вони заявляють, що ескалації ситуації на Банковій не буде, а вони просто підтримують Президента і підсилюють його позиції на переговорах "нормандської четвірки".

Також на площі біля Офісу Президента розміщений великий екран, де буде проходити трансляція результатів переговорів. Біля входу в Офіс учасники акції поставили піаніно з плакатами про повернення Криму і закликами не здавати Україну ворогові.

На даний момент, на площі біля Офісу Президента перебуває близько 100 осіб. Крім цього, тут також знаходяться представники Всеукраїнського об'єднання "Свобода", які розмістили один тент.

Вхід на територію Офісу Президента можливий тільки через металодетектори.

Біля входів на територію чергують співробітники поліції, швидкої допомоги, пожежних служб.

Як повідомляли Українські Новини, вчора, 8 грудня, ввечері на мітинг "Варта на Банковій" також зібралися активісти, які мали намір залишатися всю ніч перед зустріччю лідерів країн "нормандського формату" (України, Росії, Франції і Німеччини) на Майдані Незалежності в Києві.