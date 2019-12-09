На початку тижня долар і євро рекордно обвалилися в обмінниках

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 грудня на 4,00 коп. до 23,8900 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,54% до 23,5389 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 14,40 коп. до 25,9989 UAH/EUR, курс продажу знизився на коп. до 8,04 26,4969 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,5389 23,8900 25,9989 26,4969 3,36 3,85 Максимальний 23,6600 24,2500 26,1700 27,0000 3,67 5,00 Мінімальний 23,0000 23,7400 25,0000 26,2900 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню перед вихідними ще на 15,41 коп.

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня, підвищився на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, встановивши черговий рекорд падіння долара в 2019.

Крім того, міністр Мілованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.