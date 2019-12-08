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08 грудня 2019, неділя, 23:14 10
Політика 2019-12-09T00:00:11+02:00
Українські Новини
Гройсман підтримав Зеленського і не пішов на Майдан до Порошенка

Гройсман підтримав Зеленського і не пішов на Майдан до Порошенка

Ярина Вацяк
нормандський формат, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Володимир Гройсман
Володимир Гройсман. Фото: прес-служба Кабміну
Володимир Гройсман. Фото: прес-служба Кабміну

Колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман напередодні зустрічі лідерів "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції) висловив підтримку президенту Володимиру Зеленському.

Про це Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook

"Завтра Президент Володимир Зеленський візьме участь у надважливій та надскладній міжнародній зустрічі у Франції. І це саме той момент, коли країна, як ніколи, має бути єдиною, а глава держави потребує підтримки суспільства та міжнародних партнерів. Момент, коли політики повинні показати, що вони державники, а не дешеві політикани, які хочуть поставити підніжку Президенту, як політичному опоненту. Момент, коли ми маємо продовжити боротись та вболівати за відновлення нашої територіальної цілісності, за мир на нашій рідній землі, за успіх нашої країни. Бажаю успіху Україні та Президенту", - написав Гройсман.

Водночас колишній президент Петро Порошенко сьогодні виступив на віче на Майдані Незалежності "Червоні лінії для Зеленського".

Як повідомляли Українські Новини, близько 15 тисяч людей провели віче "Червоні лінії для Зеленського" на Майдані Незалежності в Києві. Під час віче на Майдані в Порошенка метнули яйце. Чоловіка, кинув яйця в Порошенка, затримали.

 

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