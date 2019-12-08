підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
08 грудня 2019, неділя, 20:37 16
Суспільство 2019-12-08T20:50:35+02:00
Українські Новини
У Києві на Банковій встановили намети і принесли бочки

У Києві на Банковій встановили намети і принесли бочки

Ярина Вацяк
Майдан, Мітинг, Акція протесту, намети, Банкова

У Києві після мітингу на Майдані Незалежності, на вулиці Банковій біля Офісу президента, де проходить мітинг "Варта на Банковій", також зібралися люди. Активісти мають намір залишатися всю ніч і вже встановили кілька наметів.

Про це повідомляє "Українська правда".

За півгодини до початку акції активісти хотіли поставити сцену напроти будівлі ОПУ, але їм завадили правоохоронці. Також правоохоронці не пустили фуру з табличкою "Телебачення України", всередині якої був  каркас для намету.

Пізніше активістам вдалося встановити кілька шатрів і наметів. Також принесли бочки та генератори. Поліція не втручається.

Зазначається, що на Банковій близько 2 тисяч осіб, але люди постійно прибувають.

Акція приурочена до саміту Нормандської четвірки в понеділок, де імовірно президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Організатори і активісти хочуть попередити українську владу про неприпустимість капитулянтских рішень в рамках Нормандського саміту.

Акція протесту на Банковій. Фото: УПАкція протесту на Банковій. Фото: УП

Як повідомляли Українські Новини, у Львові сьогодні також проходило віче "Червоні лінії" для Зеленського".

Раніше Зеленський підтвердив, що в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі відбудуться його двосторонні переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Також став відомий графік проведення саміту "нормандської зустрічі" 9 грудня в Парижі

Більше новин про: Майдан Мітинг Акція протесту намети Банкова

Архів
Новини
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
Путін і Лукашенко не підписали документів про інтеграцію Білорусі, - ЗМІ 20:58
Акція протесту на Банковій. Фото: УП
У Києві на Банковій встановили намети і принесли бочки 20:37
Папа Римський. Скріншот відео Vatican News
Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки" 20:14
Україна ні на міліметр не відступить від "червоної лінії", - Пристайко 19:40
більше новин
Харківський губернатор першим виконав розпорядження Зеленського з перевірки пожежної безпеки 16:00
РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 16:16
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14
У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій 18:39
В UNIT Factory Kharkiv перші студенти за програмою ucode презентували свої проекти 13:13
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Дозаправка у повітрі. Фото: Facebook/ВСУ
Вперше за 20 років ЗСУ вдалося дозаправити винищувач в повітрі 17:57
Остаточне рішення по кредиту Україні ще не прийняли, - МВФ 18:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok