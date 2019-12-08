У Києві на Банковій встановили намети і принесли бочки

У Києві після мітингу на Майдані Незалежності, на вулиці Банковій біля Офісу президента, де проходить мітинг "Варта на Банковій", також зібралися люди. Активісти мають намір залишатися всю ніч і вже встановили кілька наметів. Про це повідомляє "Українська правда". За півгодини до початку акції активісти хотіли поставити сцену напроти будівлі ОПУ, але їм завадили правоохоронці. Також правоохоронці не пустили фуру з табличкою "Телебачення України", всередині якої був каркас для намету. Пізніше активістам вдалося встановити кілька шатрів і наметів. Також принесли бочки та генератори. Поліція не втручається. Зазначається, що на Банковій близько 2 тисяч осіб, але люди постійно прибувають. Акція приурочена до саміту Нормандської четвірки в понеділок, де імовірно президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Організатори і активісти хочуть попередити українську владу про неприпустимість капитулянтских рішень в рамках Нормандського саміту. Акція протесту на Банковій. Фото: УП https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=x-5Q1vv_gwY" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, у Львові сьогодні також проходило віче "Червоні лінії" для Зеленського". Раніше Зеленський підтвердив, що в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі відбудуться його двосторонні переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним. Також став відомий графік проведення саміту "нормандської зустрічі" 9 грудня в Парижі