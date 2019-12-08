У Києві на Банковій встановили намети і принесли бочки

У Києві після мітингу на Майдані Незалежності, на вулиці Банковій біля Офісу президента, де проходить мітинг "Варта на Банковій", також зібралися люди. Активісти мають намір залишатися всю ніч і вже встановили кілька наметів.

Про це повідомляє "Українська правда".

За півгодини до початку акції активісти хотіли поставити сцену напроти будівлі ОПУ, але їм завадили правоохоронці. Також правоохоронці не пустили фуру з табличкою "Телебачення України", всередині якої був каркас для намету.

Пізніше активістам вдалося встановити кілька шатрів і наметів. Також принесли бочки та генератори. Поліція не втручається.

Зазначається, що на Банковій близько 2 тисяч осіб, але люди постійно прибувають.

Акція приурочена до саміту Нормандської четвірки в понеділок, де імовірно президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Організатори і активісти хочуть попередити українську владу про неприпустимість капитулянтских рішень в рамках Нормандського саміту.

Акція протесту на Банковій. Фото: УП

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Як повідомляли Українські Новини, у Львові сьогодні також проходило віче "Червоні лінії" для Зеленського".

Раніше Зеленський підтвердив, що в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі відбудуться його двосторонні переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Також став відомий графік проведення саміту "нормандської зустрічі" 9 грудня в Парижі