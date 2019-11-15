подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 18:19 63
Внешняя политика 2019-11-15T18:20:22+02:00
Українські Новини
Украина назвала дату и место проведения нормандской встречи

Украина назвала дату и место проведения нормандской встречи

нормандский формат, Минские договоренности, нормандская четверка, Владимир Зеленский, Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), ради которой Меркель пообещала использовать свои "контакты", состоится 9 декабря.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандской формате" состоится 9 декабря", - говорится в сообщении.

Офис обещает позже сообщить о подробностях разговора.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленский ранее заявлял, что намерен поднять тему возвращения Россией Украине Крыма на встрече лидеров "нормандского формата".

Напомним, что Зеленский сказал, что встреча с Путиным должна состояться, если Украина хочет закончить войну.

Больше новостей о: нормандский формат Минские договоренности нормандская четверка Владимир Зеленский Офис президента

Архив
Новости
В Киеве избили курьера ради бесплатной пиццы 18:44
Один из лидеров
В Украине схватили одного из ключевых лидеров "Исламского государства" 18:42
На Филиппинах подросток вытащил сестру из пасти крокодила 18:36
Украина назвала дату и место проведения нормандской встречи 18:19
Минкультуры создает госорганизацию, которая будет решать, кто журналист, а кто - нет 18:14
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:30
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Пранкер "Джокер" извинился перед Рябошапкой 10:35
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok