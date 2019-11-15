Украина назвала дату и место проведения нормандской встречи

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), ради которой Меркель пообещала использовать свои "контакты", состоится 9 декабря.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандской формате" состоится 9 декабря", - говорится в сообщении.

Офис обещает позже сообщить о подробностях разговора.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленский ранее заявлял, что намерен поднять тему возвращения Россией Украине Крыма на встрече лидеров "нормандского формата".

Напомним, что Зеленский сказал, что встреча с Путиным должна состояться, если Украина хочет закончить войну.