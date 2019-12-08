Мендель назвала "первые три шага" Зеленского на встрече в Париже

Во время "нормандской встречи" 9 декабря в Париже, где должна состояться двусторонняя встреча между Президентами Украины и России, первым шагом Владимира Зеленского будут переговоры по срокам и условиям возврата украинский пленных.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель.

Согласно ее данным, дальше Зеленский будет договариваться о настоящем, а не "фейковом" прекращение огня, отведении чужих войск и бандформирований с территории Донбасса.

"Первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они важные. Последнее - условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований", - пишет пресс-секретарь главы государства.

Приоритетными будут вопросы территории, а уже потом выборы на Донбассе и по всей Украине.

"Так говорит Закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала - нашу границу, потом - выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", - говорится в сообщении Мендель.

Как сообщали Українські Новини, уже завтра, 9 декабря, состоится саммит в "нормандском формате", на который Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".