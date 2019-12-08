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08 грудня 2019, неділя, 18:20 13
Економіка 2019-12-08T20:15:01+02:00
Українські Новини
Остаточне рішення по кредиту Україні ще не прийняли, - МВФ

Остаточне рішення по кредиту Україні ще не прийняли, - МВФ

Таня Войтюк
Крісталіна Георгієва, Кредит, Фінанси, МВФ
МВФ. Фото: bbc.com
МВФ. Фото: bbc.com

Незважаючи на інформацію про те, що владі України вдалося домовитися з Міжнародним валютним фондом про нову співпрацю, доля трирічної програми з виділенням кредиту в розмірі 5,5 млрд доларів остаточно не відома, передає "Страна".

Зараз кредитне рішення по Україні має статус Staff Level Agreement, тобто принципової згоди. Однак, як зазначила глава МВФ Крісталіна Георгієва, програму ще має затвердити рада директорів Фонду.

Крім того, підсумкове рішення по кредиту та перерахування самого кредиту будуть можливі після виконання певних умов - prior actions. За словами Георгієвої, маються на увазі, в першу чергу, рішення по банківській системі.

Швидше за все, мова йде про Приватбанк. Фонд бажає отримати гарантії, що банк не повернуть колишнім власникам. Відповідний законопроект про неповернення націоналізованих банків колишнім власникам вже практично готовий. Але чи встигнуть залагодити всі проблемні моменти в цьому році або ж гроші нам виділять тільки в наступному році - питання поки відкрите.

"Може і в цьому році. До канікул є ще час, хоча його й мало. Але в нашій історії були випадки, коли приймалося рішення про кредит в останній тиждень року, "під ялиночку", - прокоментував ситуацію аналітик Forex Club Андрій Шевчишин.

Як повідомляли Українські Новини, в результаті закріплення домовленостей з Міжнародним валютним фондом Європейський союз може надати Україні макрофінансову допомогу.

Раніше у ЗМІ була оприлюднена інформація, що МВФ відклав фінансову допомогу для України, проте Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з МВФ.

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