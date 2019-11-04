МВФ не даст транш Украине, пока Коломойский не вернет выведенные из страны деньги, - СМИ

В Международном валютном фонде отложили финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были выведены из украинских банков, в том числе из Приватбанка. Об этом сообщили в The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной, передает Страна.

Отмечается, что в МВФ заявили Зеленскому, что он должен более агрессивно добиваться возвращения выведенных средств, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством, говорится в материале.

"Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ — Игорь Коломойский, магнат и сторонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен владели по 45% акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, ПриватБанка, до его национализации", — пишет WSJ.

По данным издания, МВФ задерживает следующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского прилагает усилия, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие.

"Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. Коломойский вернулся в Украину из эмиграции в мае после того, как Зеленский выиграл борьбу за президентский пост, и с тех пор публично встречался с президентом. По словам людей, знакомых с переговорами Фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями", — пишет издание.

В свою очередь представители НБУ заявили The Wall Street Journal, что они полны решимости смягчить беспокойство МВФ и вернуть выведенные средства.

"МВФ, однако, скептически относится к истории обещаний. За последние два десятилетия Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей МВФ, в основе этого лежит системная коррупция", — резюмирует издание.

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить бизнесмену и олигарху Игорю Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха.

Богдан рассказал послам "Большой семерки", что Зеленский не видит оснований для возврата Приватбанка Коломойскому. Также Коломойский посоветовал Порошенко "осторожно высказываться" об "1+1" и пригрозил "разбором прошлого".