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07 грудня 2019, субота, 23:14 85
Президент 2019-12-07T23:19:03+02:00
Українські Новини
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі

Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі

Надежда Комендантова
Пожежа в Одесі, пожежа в коледжі, Володимир Зеленський, Жалоба
Пожежа в одеському коледжі. Фото: Держнс
Пожежа в одеському коледжі. Фото: Держнс

В той час, як кількість загиблих при пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 8 осіб, Президент Володимир Зеленський оголосив національний траур.

Про це йдеться в указі №892/2019 від 7 грудня.

"Станом на вечір суботи страшна пожежа в Одесі забрала життя восьми українців. У лікарні від одержаних під час ліквідації пожежі травм помер рятувальник Сергій Шатохін. Доля ще десяти людей досі невідома. Я оголошую неділю, 8 грудня, днем національної жалоби за загиблими в Одесі. Завтра ми приспустимо державні прапори. Скасуємо галасливі свята і гуляння", - повідомив Зеленський в Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельне пожежі на Троїцькій.

Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м.

Станом на 7 грудня, встановлені особи трьох із семи загиблих при пожежі: 16-річної Ксенії Бабенко (вона померла в лікарні), викладача математики і інформатики 43-річної Ганни Бортюк, секретаря коледжу 56-річної Марини Коваль. Восьма жертва пожежі - рятувальник Сергій Шатохін, який помер у лікарні від отриманих травм через три дні після пожежі.

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