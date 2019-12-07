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07 грудня 2019, субота, 21:45 8
Суспільство 2019-12-07T22:45:01+02:00
Українські Новини
Смертельна пожежа в Одесі: знайшли тіла ще двох загиблих, рятівник помер у лікарні

Смертельна пожежа в Одесі: знайшли тіла ще двох загиблих, рятівник помер у лікарні

Надежда Комендантова
Пожежа в Одесі, пожежа в коледжі, Загиблі в пожежі

В той час, як в Одесі впізнали ще одну із загиблих, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили тіла ще 2 загиблих в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

Згідно йому, останки 2 загиблих були виявлені в 16:30 при розборі завалів.

За інформацією Нацполіції, доля ще 10 осіб залишається невідомою. У лікарнях залишаються 9 осіб (постраждав 31 чоловік).

Глава ДСНС Микола Чечоткін на своїй сторінці у соціальній мережі Fаcebook повідомив, що в лікарні помер один з рятувальників, які постраждали при гасінні пожежі.

Таким чином, кількість загиблих при пожежі збільшилася до 8 осіб.

Сергій Шатохін. Фото: ПушкінськаЗагиблий рятівник Сергій Шатохін. Фото: Пушкінська

Як повідомляли Українські Новини, у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій.

Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

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