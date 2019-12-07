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07 декабря 2019, суббота, 20:15 283
Общество 2019-12-07T20:30:01+02:00
Українські Новини
Пожар в одесском колледже: опознали еще одну из погибших

Пожар в одесском колледже: опознали еще одну из погибших

Надежда Комендантова
Пожар в Одессе, Погибшие в пожаре
Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС
Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС

В то время, как количество погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до 5, судьба 10 человек остается неизвестной, официально опознана одна из женщин, чьи тела были найдены вчера в руинах сгоревшего дома Асвадурова на Троицкой, 25.

Как сообщили на сегодняшнем заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, это Коваль Марина Владимировна 1963 г.р., жительница Овидиопольского района, сообщает Думская. 

Последний раз выходила на связь с близкими в 7 утра 4 декабря. В 14:00 того же дня ее телефон уже был отключен.

Таким образом, уже известны имена трех из пяти найденных погибших: в день трагедии в больнице скончалась 16-летняя студентка Бабенко Ксения Аркадьевна. 5 декабря на пепелище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Бортюк Анна Леонидовна.

Личность еще двоих устанавливается. Кроме того, неизвестна судьба 10 человек, находившихся в здании в момент пожара.

Как сообщали Українські Новини, у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой.

Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.


Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. 

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