На Закарпатті горів магазин будматеріалів: вогонь охопив близько 2 тис. кв. м

В смт Буштино Тячівського району рятувальники намагаються ліквідувати масштабну пожежу в магазині будівельних матеріалів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Закарпатській області.

Інформація про пожежу в магазині будівельних матеріалів, що на вул. Головною в смт Буштино, надійшла співробітникам Держнс в суботу, 7 грудня, о 12:36. Як з'ясувалося на місці, площа пожежі ставновить близько 2000 кв. метрів.

"Було прийнято рішення залучити додаткові сили та засоби від 10-ї державної пожарноспасательной частині р. Хуст та місцевої пожежної команди с. Чумальово", - йдеться в повідомленні.

Пожежа в Бурштині. Фото: Держнс

За даними рятувальників, в 13:43 пожежа на площі близько 2000 кв. метрів було локалізовано. Її ліквідація триває.

Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій, в той час, як стали відомі імена вже трьох загиблих при пожежі.

Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.