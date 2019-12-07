Пожежа в одеському коледжі: опізнали ще одну із загиблих

В той час, як кількість загиблих при пожежі в одеському коледжі збільшилася до 5, доля 10 осіб залишається невідомою, офіційно визначена одна з жінок, чиї тіла були знайдені вчора в руїнах згорілого будинку Асвадурова на Троїцькій, 25.

Як повідомили на сьогоднішньому засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій, це Коваль Марина Володимирівна 1963 р. н., мешканка Овідіопольського району, повідомляє Думська.

Останній раз жінка виходила на зв'язок з близькими в 7 ранку 4 грудня. О 14:00 того ж дня її телефон вже був відключений.

Таким чином, вже відомі імена трьох з п'яти знайдених загиблих: у день трагедії в лікарні померла 16-річна студентка Бабенко Ксенія Аркадіївна. 5 грудня на згарищі було знайдено 43-річну викладачку інформатики Бортюк Ганну Леонідівну.

Особистість ще двох встановлюється. Крім того, невідома доля 10 осіб, що знаходилися в будівлі у момент пожежі.

Як повідомляли Українські Новини, у поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій.

Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу. Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.