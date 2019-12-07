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07 грудня 2019, субота, 18:39 345
Суспільство 2019-12-07T18:40:44+02:00
Українські Новини
У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельне пожежі на Троїцькій

У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельне пожежі на Троїцькій

Валерия Назаренко
Поліція, підозрювані, Одеський коледж, пожежа
Пожежа в Одесі. Фото: dumskaya.net
Пожежа в Одесі. Фото: dumskaya.net

Поліція готує повідомлення про підозру в порушенні вимог пожежної безпеки в згорілому будинку Асвадурова двом фігурантам.

Про це в ході брифінгу повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет, передає кореспондент "Думської".


За словами правоохоронця, повідомлення передадуть підозрюваним після узгодження в прокуратурі.

"Це - першочергові підозри. Я думаю, що в ході подальших слідчих дій буде оголошено про підозру ще кільком особам", - сказав Сергій Шайхет.

Імена підозрюваних він не озвучив, посилаючись на таємницю слідства. Всього на даний момент органи досудового розслідування допитали у цій справі більше 150 чоловік, призначено два десятка судових експертиз.

"Огляд місця події триває безперервно, слідчі працюють позмінно, - додав Шайхет. - Особи двох виявлених загиблих поки не встановлені, у одного без експертизи неможливо визначити навіть стать".


Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих при пожежі в одеському коледжі збільшилася до 5, доля 10 осіб залишається невідомою.

Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

Тим часом Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежупожежі в одеському коледжі. А Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування пожежі в одеському коледжі і доручив їй відзвітувати про результати до 20 грудня.

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