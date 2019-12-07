Місцями дощ з мокрим снігом і ожеледиця: прогноз погоди на неділю

8 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі близько 0, вдень +4...+6 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2... + 4 градуси, удень 0...+7 градусів. У Карпатах місцями невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі 0...-5 градусів, вдень 2...-3 градуси. У Моршині та Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів, у Сваляві вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2...-5 градусів, вдень 0...+6 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2...-5 градусів, удень +1...+7 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5... - 3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2...-5 градусів, удень +3...+9 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +4...+9 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, удень +6...+8 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.

Тим часом сильних морозів поки не буде: синоптик дала прогноз погоди на вихідні. Також в Україну йдуть антициклон Sarena і атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на весь грудень.