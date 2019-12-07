підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
07 грудня 2019, субота, 13:54 10 Карта
Суспільство 2019-12-07T13:56:59+02:00
Українські Новини
Місцями дощ з мокрим снігом і ожеледиця: прогноз погоди на неділю

Місцями дощ з мокрим снігом і ожеледиця: прогноз погоди на неділю

Надежда Комендантова
погода в Україні, погода в Києві, Прогноз, Погода, Погода на вихідних

8 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі близько 0, вдень +4...+6 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2... + 4 градуси, удень 0...+7 градусів. У Карпатах місцями невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі 0...-5 градусів, вдень 2...-3 градуси. У Моршині та Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів, у Сваляві вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2...-5 градусів, вдень 0...+6 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2...-5 градусів, удень +1...+7 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5... - 3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2...-5 градусів, удень +3...+9 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +4...+9 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, удень +6...+8 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.

Тим часом сильних морозів поки не буде: синоптик дала прогноз погоди на вихідні. Також в Україну йдуть антициклон Sarena і атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на весь грудень.

Більше новин про: погода в Україні погода в Києві Прогноз Погода Погода на вихідних

Архів
Новини
Бужанський хоче заборонити працювати при владі особам, які отримували гранти 14:22
Зеленський напередодні "нормандської зустрічі" проводить засідання РНБО в закритому режимі 14:05
Місцями дощ з мокрим снігом і ожеледиця: прогноз погоди на неділю 13:54 Карта
Компромісний законопроект про ринок зеленої енергетики 2543 підтримує більшість інвесторів, – нардеп 13:43
В UNIT Factory Kharkiv перші студенти за програмою ucode презентували свої проекти 13:12
більше новин
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
Венеційська Комісія розглядає судову реформу Зеленського 16:04
Недашковський за удосконалення механізму спецзобов'язань для "Енергоатому" 14:47
Без ліцензування за міжнародними стандартами, легалізація азартних ігор втратить сенс, - ЗМІ 12:25
На виконання доручення Президента нардепи підготували компромісний законопроект щодо "зелених" тарифів 15:20 Документ
більше новин
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
Ремонт дороги черепашками. Фото: facebook.com/Alla Kalinskaya
Креативний підхід: в Одеській області дорогу "відремонтували" черепашками від рапанів 17:28
Більше 33% клієнтів-боржників ТОВ "Хмельницькгаз збут" отримали попередження про припинення газопостачання 19:19 Прес-реліз
У Києві лікарі виписували пацієнтам вигідні фармкомпаніям ліки 17:44
Закупівельні ціни на бензин і дизпаливо знизилися на 20%, а на заправках - лише на 5%, - АМКУ 06:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok