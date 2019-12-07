подписаться на рассылку
23.7 24
26.05 26.6
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Сильных морозов пока не будет: синоптик дала прогноз погоды на выходные
07 декабря 2019, суббота, 06:00 40 Карта
Жизнь 2019-12-07T06:00:01+02:00
Українські Новини
Сильных морозов пока не будет: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Сильных морозов пока не будет: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, Наталка Диденко, Погода на выходные, погода в Украине, погода в Киеве, погода в декабре, погода зимой, Зима-2020, Синоптик, Прогноз, Погода
Зима. Фото: pixabay.com
Зима. Фото: pixabay.com

В то время, как прогнозы синоптиков на начавшуюся неделю назад зиму отличаются от рекордных морозов и снегопадов до аномального тепла, после снежного и морозного начала декабря в Украину на выходные пришло потепление. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"На выходных в Украине синоптическая ситуация существенно не изменится.

Осадков не будет, разве что в воскресенье по Западу и Югу происходит незначительная облачная влажность, местами небольшие дождь и мокрый снег", - написала она.

В то же время ожидается порывистый юго-западный ветер, до 5-12 м / с.  "Для прогулок обязательно укутайте шею шарфом. Ну, и - шапки, тем более", - советует Диденко.

Температура воздуха ночью будет 0 -5 градусов мороза, днем ​​1 +6 градусов, на юге потеплеет до + 5 + 10 градусов.

Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/FacebookПрогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/Facebook

В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье - могут пройти небольшие осадки. Ночью -1- 3 градуса, днем ​​+2 + 5 градусов.

В то же время, сильных морозов в ближайшей перспективе, по словам синоптика, пока не видно. "Букварный мороз с красными детскими щечками будет еще не скоро", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. 

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.

Больше новостей о: Прогноз погоды Наталка Диденко Погода на выходные погода в Украине погода в Киеве погода в декабре погода зимой Зима-2020 Синоптик Прогноз Погода

Архив
Новости
Снизить тарифы на коммуналку можно и без замены всех теплосетей, - эксперт 06:15
Кабмин анонсировал большую проверку данных украинцев в электронных реестрах: зачем правительству ID гражданина 06:10
Сегодня 100 дней с назначения Рябошапки генпрокурором 06:03
Кабмину Гончарука исполнилось 100 дней 06:00
Как будут расти пособия малообеспеченным семьям и детям в новом году 05:55
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Выборы на Донбассе хотим провести одновременно с местными выборами по всей Украине, - помощник Зеленского 21:16
Курс покупки рубля рухнул в киевских обменниках 10:45
В Украину идет неожиданное потепление с густыми туманами: прогноз погоды на конец недели 14:00
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев 21:33
Россия требует исключить вопрос оккупированного Крыма из резолюции ОБСЕ 09:43 Документ
Сегодня 25-я годовщина подписания Будапештского меморандума 08:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok