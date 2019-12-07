Сильных морозов пока не будет: синоптик дала прогноз погоды на выходные

В то время, как прогнозы синоптиков на начавшуюся неделю назад зиму отличаются от рекордных морозов и снегопадов до аномального тепла, после снежного и морозного начала декабря в Украину на выходные пришло потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко. "На выходных в Украине синоптическая ситуация существенно не изменится.Осадков не будет, разве что в воскресенье по Западу и Югу происходит незначительная облачная влажность, местами небольшие дождь и мокрый снег", - написала она. В то же время ожидается порывистый юго-западный ветер, до 5-12 м \/ с. "Для прогулок обязательно укутайте шею шарфом. Ну, и - шапки, тем более", - советует Диденко. Температура воздуха ночью будет 0 -5 градусов мороза, днем 1 +6 градусов, на юге потеплеет до + 5 + 10 градусов. Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко\/Facebook В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье - могут пройти небольшие осадки. Ночью -1- 3 градуса, днем +2 + 5 градусов. В то же время, сильных морозов в ближайшей перспективе, по словам синоптика, пока не видно. "Букварный мороз с красными детскими щечками будет еще не скоро", - написала Диденко. Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды. Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.