Не амбітний документ: Пристайко розкрив зміст проекту рішення "нормандського саміту"

Після того, як Президент України Володимир Зеленський озвучив пріоритети "нормандської зустрічі", міністр закордонних справ України Вадим Пристайко переказав зміст проекту рішення саміту, який був узгоджений чотирма державами.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час конференції NATO Engages в Лондоні, повідомляє "Європейська правда".

Пристайко в черговий раз підкреслив, що даний проект не є новим документом - він був узгоджений на початку осені, проте до цих пір саме він залишається робочим варіантом, який повинен лягти в основу фінального рішення лідерів. "Ще 2 вересня радники лідерів 4 країн затвердили прикінцеві положення комюніке, яке буде оприлюднене по завершенні саміту", - пояснив він, додавши, що мова йде не про фінальне рішення, а лише про його проект.

"Документ, скажу чесно, не зовсім амбітний, він дуже обережний. На сьогоднішній момент документ передбачає фіксацію досягнень", - додав міністр.

Вадим Пристайко переказав зміст положень, які зазначені в узгодженому проекті.

"Лідери відзначають успішне розведення на трьох ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу щодо наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі, лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування, і так далі.

Тобто дуже короткий документ, в кінці якого в проекті написано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних (ініціатив). Це загальні фрази, які перетворяться в документ лише по завершенню зустрічі глав держав", - розповів він

Пристайко також підкреслив, що мова не йде про принципові рішення, що змінюють послідовність або зміст мінських домовленостей. "Це не буде Мінськ-3", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, у столиці Словаччини Братиславі 5 грудня відбулося дводенне 26-е засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ - центрального директивного і керівного органу Організації з безпеки і співробітництва в Європі, де РФ наполягла на виключення питань про Крим з декларації.

Зустріч лідерів "нормандського формату" пройде 9 грудня в Парижі (Франція).

Тим часом Трамп вірить, що Росія і Україна досягнуто великого прогресу на зустрічі "нормандської четвірки".