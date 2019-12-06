Россия требует исключить вопрос оккупированного Крыма из резолюции ОБСЕ

Российская делегация на ежегодном заседании Рады министров инстранных дел ОБСЕ в Братиславе 6 декабря потребовала исключить из декларации министерской встречи вопрос временно оккупированного Крыма. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице на Facebook. В документе он отметил, что делегация РФ настаивает на исключении из подготовленного проекта декларации ОБСЕ любых упоминаний о Крыме. По словам Чубарова, в документе хотели вспомнить, что ОБСЕ и в дальнейшем следует уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя все имеющиеся инструменты. "В связи с этим от имени высшего представительного органа коренного народа Крыма - Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", - говорится в обращении Чубарова. В обращении глава Меджлиса призвал добавить вопрос деокупации Крыма в Общеполитическую декларацию. Как сообщали Українські Новини, не так давно разгорелся скандал с компанией Apple, которая причислила в приложении Крымский полуостров к территории РФ. Министр иностранных дел Литвы отреагировал на это и заявил, что в вопросах Крыма не может быть такого понятия как "спорная граница".