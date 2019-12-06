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06 декабря 2019, пятница, 09:43 1147 Документ
Внешняя политика 2019-12-06T10:45:01+02:00
Українські Новини
Россия требует исключить вопрос оккупированного Крыма из резолюции ОБСЕ

Россия требует исключить вопрос оккупированного Крыма из резолюции ОБСЕ

Таня Войтюк
Крым, Рефат Чубаров, Оккупация Крыма, ОБСЕ
ОБСЕ. Фото: Facebook/Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОБСЕ. Фото: Facebook/Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Российская делегация на ежегодном заседании Рады министров инстранных дел ОБСЕ в Братиславе 6 декабря потребовала исключить из декларации министерской встречи вопрос временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице на Facebook.

В документе он отметил, что делегация РФ настаивает на исключении из подготовленного проекта декларации ОБСЕ любых упоминаний о Крыме. По словам Чубарова, в документе хотели вспомнить, что ОБСЕ и в дальнейшем следует уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя все имеющиеся инструменты.

"В связи с этим от имени высшего представительного органа коренного народа Крыма - Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", - говорится в обращении Чубарова.

В обращении глава Меджлиса призвал добавить вопрос деокупации Крыма в Общеполитическую декларацию.

Как сообщали Українські Новини, не так давно разгорелся скандал с компанией Apple, которая причислила в приложении Крымский полуостров к территории РФ.

Министр иностранных дел Литвы отреагировал на это и заявил, что в вопросах Крыма не может быть такого понятия как "спорная граница".

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