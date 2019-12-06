Россия требует исключить вопрос оккупированного Крыма из резолюции ОБСЕ

"В связи с этим от имени высшего представительного органа коренного народа Крыма - Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", - говорится в обращении Чубарова.

В обращении глава Меджлиса призвал добавить вопрос деокупации Крыма в Общеполитическую декларацию.

Как сообщали Українські Новини, не так давно разгорелся скандал с компанией Apple, которая причислила в приложении Крымский полуостров к территории РФ.

Министр иностранных дел Литвы отреагировал на это и заявил, что в вопросах Крыма не может быть такого понятия как "спорная граница".