Отримати кредит для фізосіб буде простіше

В той час, як міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет ініціює скасування облікових книг для фізосіб-підприємців, Національний банк спростив умови кредитування банками фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. Правління НБУ затвердило зміни до Положення № 351, які мають спростити умови кредитування банками фізичних осіб - підприємців. Змінами передбачено, що для оцінки фізичних осіб-підприємців банки також зможуть використовувати портфельний підхід. Це правило буде поширено на всі кредити для ФОП до 5 млн гривень. Згідно з повідомленням, це означає, що ключовим фактором оцінки ризиків позичальників буде своєчасність погашення боргу: поки позичальники не будуть допускати прострочення за своїми зобов'язаннями, надані їм кредити можна буде вважати якісними. "Відновлення кредитування залежить, зокрема, від простоти отримання кредиту. Ми хочемо забезпечити такі умови, в яких і малий бізнес буде мати доступ до фінансування, і водночас ризики для банків і системи в цілому залишаються низькими і контрольованими, зберігається цінова і фінансова стабільність. Це один з кроків в потрібному напрямку і логічне продовження роботи щодо активізації кредитування, яке забезпечить стале економічне зростання", - повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Вказується, що спрощений підхід до оцінки кредитних ризиків фізичних осіб-підприємців також спростить формальні процедури кредитного адміністрування. У цілому це розширить можливості банків кредитувати малий і середній бізнес і спростить підприємцям доступ до кредитних ресурсів. Як повідомляли Українські Новини, за несплату ЄСВ можуть закривати ФОП. В той час, як міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пропонує обговорити зміни в податкову систему, щоб зняти запитання фізичних осіб-підприємців (ФОП) Міністерство юстиції вирішило відкрити єдиний реєстр підприємців і компаній в повному обсязі. Відтепер у відкритому доступі можна буде перевірити інформацію про ФОП онлайн за номером реєстрації, підписантів, філіями.