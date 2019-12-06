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06 грудня 2019, пʼятниця, 23:31 9
Економіка 2019-12-07T00:45:02+02:00
Українські Новини
Отримати кредит для фізосіб буде простіше

Отримати кредит для фізосіб буде простіше

Ярина Вацяк
НБУ, Фізособи-підприємці, ФОП

В той час, як міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет ініціює скасування облікових книг для фізосіб-підприємців, Національний банк спростив умови кредитування банками фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Правління НБУ затвердило зміни до Положення № 351, які мають спростити умови кредитування банками фізичних осіб - підприємців.

Змінами передбачено, що для оцінки фізичних осіб-підприємців банки також зможуть використовувати портфельний підхід.

Це правило буде поширено на всі кредити для ФОП до 5 млн гривень.

Згідно з повідомленням, це означає, що ключовим фактором оцінки ризиків позичальників буде своєчасність погашення боргу: поки позичальники не будуть допускати прострочення за своїми зобов'язаннями, надані їм кредити можна буде вважати якісними.

"Відновлення кредитування залежить, зокрема, від простоти отримання кредиту. Ми хочемо забезпечити такі умови, в яких і малий бізнес буде мати доступ до фінансування, і водночас ризики для банків і системи в цілому залишаються низькими і контрольованими, зберігається цінова і фінансова стабільність. Це один з кроків в потрібному напрямку і логічне продовження роботи щодо активізації кредитування, яке забезпечить стале економічне зростання", - повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Вказується, що спрощений підхід до оцінки кредитних ризиків фізичних осіб-підприємців також спростить формальні процедури кредитного адміністрування.

У цілому це розширить можливості банків кредитувати малий і середній бізнес і спростить підприємцям доступ до кредитних ресурсів.

Як повідомляли Українські Новини, за несплату ЄСВ можуть закривати ФОП.

В той час, як міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пропонує обговорити зміни в податкову систему, щоб зняти запитання фізичних осіб-підприємців (ФОП) Міністерство юстиції вирішило відкрити єдиний реєстр підприємців і компаній в повному обсязі. Відтепер у відкритому доступі можна буде перевірити інформацію про ФОП онлайн за номером реєстрації, підписантів, філіями.

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